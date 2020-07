Guardia Sanframondi (Bn): Un ricco cartellone per la XXVII edizione di Vinalia

In programma per l’attesa rassegna enogastronomica: visite alle cantine, show cooking, proposte di teatro e cinema, mostre d’arte e di fotografia, eventi per i più piccoli e anche la presentazione di un libro

Manca ancora qualche dettaglio, ma il più è fatto. Con la chiusura del programma prende corpo la XXVII edizione di Vinalia, appuntamento enogastronomico previsto dal 4 al 10 agosto prossimi a Guardia Sanframondi, cittadina del Sannio beneventano.

Questa tornata 2020 avrà per tema “Mille ragioni, per mille passioni”, che il Circolo Viticoltori, promotore dell’iniziativa, ha scelto in questa delicata fase post Covid 19 per continuare una tradizione, dar vita a un’esperienza nuova, innovativa, ma non per questo meno godibile.

La prima novità riguarda le sette aziende vitivinicole (La Guardiense, Cantina di Solopaca, Cantina del Taburno, Azienda agricola Scompiglio, Vigne Vecchie, Cantina Morone, Vigne Storte) che hanno aderito alla rassegna e, sovvertendo la formula di tutte le passate edizioni, non ospiteranno gli enoturisti nelle stradine del centro antico, bensì nelle loro strutture per vivere “i luoghi del vino”, abbandonarsi al racconto delle vigne e condividere la convivialità familiare. Di certo una conoscenza nuova e dai tanti aspetti interessanti, non ultimo, favorire la ripartenza dei territori vitivinicoli.

Il tutto grazie a una semplice prenotazione che permetterà di costruire il proprio percorso degustativo, scegliendo tra un’offerta dalle diverse possibilità.

Ancora una volta il Piazzale d’Armi del castello medievale ospiterà lo show cooking che, nelle sette sere, proporrà i piatti cucinati dagli chef: Pasquale Basile (4/8), Raffaele D’Addio e Gianluca Pingue (5/8), Biagio Federico (6/8), Dino Martino (7/8), Antonio Ruggiero ed Emilio Pompeo (8/8), Daniele Luongo (9/8) e Angelo D’Amico (10/8).

Ottima, come sempre, anche l’offerta dei wine bar, delle pizzerie e dei ristoranti guardiesi

in cui è sempre consigliata agli enoturisti almeno una sosta: Alchimie-Ristorante- Lounge Bar, Casa Palladino-Enosteria Contemporanea, Il Platano-Ristorante-Pizzeria, La Meridiana–Ristorante-Pizzeria, La Vittoria-Ristorante-Pizzeria-B raceria, Living3-Ristorante-Pizzeria e Sannio Factory Gastro-Pub.

Per il cartellone di Vinalia 2020, conferma anche per VinArte, esposizione curata dal prof. Giuseppe Leone con opere dei maestri contemporanei: Marco Abbamondi, Max Coppeta, Maya Pacifico, Nicola Rivelli e Aniello Scotto insieme con un presepe della Real Scuola di Capodimonte. E ancora le sculture degli artisti Mariano Goglia, Ernesto Pengue e Carmine Carlo Maffei ed il suo atelier Pietre Vive. In mostra anche una sezione fotografica a cura di Azzurra Immediato.

Torna anche per Vinalia KIDS, che in questa edizione farà riflettere i bambini sulla ripartenza con le sue giornate dedicate al “Giro giro tondo che cambia il mondo”.

Altra novità di questa edizione sarà “Cinema sotto le stelle… Gourment”. Tutte le sere, nell’attraente terrazzo del Palazzo Marotta-Romano, in abbinamento al film ci sarà buon vino e buon cibo, per una proposta targata Cinema Modernissimo e Fabulae Experience-wine bar di Telese Terme. Queste, con inizio alle ore 18,30, le pellicole in proiezione: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan (4/8), “I giorni della vendemmia” di Marco Righi (5/8), “Wine to love (I colori dell’amore)” (6/8), “Ritorno in Borgogna” di Cedric Klapisch (7/8), “Soul kitchen” di Fatih Akin (8/8), “Il pranzo di Babette” di Gabriel Alex (9/8) e “Pranzo di ferragosto” di Gianni Di Gregorio (10/8).

Due gli appuntamenti, inoltre, a firma del Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi. Il giorno 5 agosto, alle ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena, con il recitativo “… di gente, di collina, di vigne e altre cittadinanze” – Omaggio a Cesare Pavese e, il giorno 9 alla stessa ora, con l’esilarante spettacolo “Da grande voglio fare il re!”.

Spazio anche alla presentazione del libro “Parole dalla quarantena” di Leo Annunziata. All’incontro, oltre all’autore, parteciperà anche la Prof.ssa Armida Filippelli, in veste di relatrice.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito internet www.vinalia.it, il profilo facebook Vinalia, oppure telefonare al 345 0457090.

