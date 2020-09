“Gusto Italia in tour” ad Avellino. Dal 2 al 4 ottobre: tipici ed artigianato su Corso Vittorio Emanuele

E’ arrivato l’autunno e con le sue tipicità “” raggiunge. Il villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’e da, in collaborazione con i comuni ospitanti, sarà su Corso Vittorio EmanueleContinua l’impegno, da parte dell’organizzazione, di permettere di fare una spesa consapevole, a contatto con produttori ed artigiani, nonché assistere ai “Laboratori del gusto”.“In effetti siamo nati proprio per dare sostegno alle aziende che fanno qualità e rappresentano il Made in Italy, rappresentando soprattutto un Sud Italia che ha molto da raccontare e proporre in termini di tipicità e artigianato. In assoluta sicurezza, perché nel nostro villaggio si rispettano le norme anti Covid, diamo la possibilità di entrare in contatto diretto con chi produce”, spiegadi Italia Eventi.– l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso sei regioni del centro sud Italia.Sono davvero tanti i prodotti presenti a “Gusta Italia in tour”, dalla pasta alle conserve, passando dai dolci alla frutta secca, planando infine sull’artigianato tipico e la cosmesi naturale.Tra le tante merita una fermata, nata qualche anno fa con un interessante Progetto per l’imprenditoria femminile della Regione Campania., in provincia di Avellino, questa fabbrica di cioccolato è specializzata nella produzione di prodotti vegani, per diabetici e per sportivi.La produzione è varia e merita una degustazione generosa. Dai cremini ai baci, passando ai tartufi ed alle spalmabili. Interessanti le proposte a base di prodotti tipici, come ad esempio il cioccolato al peperone crusco.Imperdibile il cioccolato senza zucchero adatto ai diabetici, quello realizzato con il latte di riso, ma anche i più esotici: alla banana ed al cocco.

LE PROSSIME TAPPE.

Gli organizzatori di Gusto Italia in tour continueranno il loro viaggio goloso con un altro nuovo progetto: Choco Italia in tour, il Festival del cioccolato e dell’artigianato.

Si partirà da Pompei (NA), in Piazza Bartolo Longo (proprio di fronte al Santuario), da venerdì 15 a domenica 18 ottobre 2020.