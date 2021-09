HIRPINI CANTORES IN CONCERTO AL PIAZZALE DELL’ELISEO

Nell’ambito dell’Avellino Summer Fest si terra’ domani, 24 settembre 2021 alle ore 20.00, presso il piazzale dell’Eliseo un concerto di canzoni napoletane e brani operistici degli Hirpini Cantores. Per la corale avellinese si tratta di un ritorno sul palcoscenico e del primo evento importante dopo la pausa forzata di circa un anno e mezzo a causa della pandemia .

La serata prevede una scaletta ricca e variegata: saranno interpretati classici napoletani come “O’ sole mio”, “Funiculì Funiculà”, “Silenzio cantatore”, “Palummella”, “Te voglio bene assaie”,ecc e arie famose come “La Vergine degli angeli”, “Va pensiero sull’ali dorate”, “Habanera”.

Insieme alla corale si esibiranno i soprani Antonella Carpenito ed Eliana Massessi , il tenore Maurizio Scala, il baritono Antonio Petrillo, al violino Giovanni Iannone, al pianoforte Giovanni Petitto diretti da Carmine D’Ambola.

L’accesso è consentito solo con PRENOTAZIONE di ingresso effettuata al n. 08251930524 dalle ore 9.30 – 13.00 e 15.30 – 18.30. E’ obbligatorio il green pass.

adsense – Responsive – Post Articolo