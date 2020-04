I bambini e le restrizioni dovute al covid 19. Parola all’esperta

Siamo ormai da più di tre settimane sottoposti alle misure restrittive a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19. La permanenza in casa inevitabilmente sta avendo delle ripercussioni emotive sia sugli gli adulti che sui bambini. Per questi ultimi la situazione sta diventando ancora più complicata in quanto si trovano a dover costruire ” ex novo” abitudini di vita quotidiana. Se all’inizio abbiamo pensato che spiegare agli stessi tutto con chiarezza e sicurezza potesse tranquillizzarli, dopo tanti giorni la situazione puo’ essere davvero pesante. I bambini, in particolare possono sviluppare a seguito del cambio repentino delle abitudini di vita, disturbi alimentari, disturbi del ciclo veglia/sonno e disturbi comportamentali come manifestazioni di rabbia e aggressività . Compito dei genitori o degli adulti di riferimento è quello di programmare giornate divise in diversi momenti, prefissando così degli obiettivi . Partendo dallo svolgimento dei compiti scolastici, passando per le ore di gioco e svago, ore di lettura, ore di attività creative, momenti di ballo, musica e introdurre delle ore di comunicazione, in cui tutti i membri della famiglia, riuniti, potrebbero a turno esprimere le proprie sensazioni ed emozioni, dei semplici racconti del proprio vissuto in modo da avere un sano confronto e perché no rendere il tutto più rilassante attraverso la narrazione.

Dr. ssa Mariarosaria Alfieri (psicologa, criminologa)