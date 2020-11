I CARABINIERI DI MONTORO ARRESTANO UN 50ENNE IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino per reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Avellino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

