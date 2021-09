I Classici al Castello Lancellotti di Lauro (AV)

Il Demiurgo sceglie di chiudere, come di consueto, la sua estate al Castello Lancellotti di Lauro, rinnovando il sodalizio con l’associazione culturale Pro Lauro e salutando la bella stagione con l’ultimo appuntamento con la “Shakespeare Summer Dream”, dedicato a Sogno di una Notte di mezza Estate, che ha accompagnato l’estate della compagnia Valligiana con diverse messe in scena tra Villa Campolieto di Ercolano e l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Il fine settimana del 25-26 Settembre è interamente dedicato ai classici:

Si comincia il 25 con Eneide – Didone + Enea: La storia di Enea è nota a tutti. In questa messa in scena, fedele nello spirito e nel racconto alla narrazione di Virgilio, il fuoco è posto su un preciso accadimento: l’arrivo di Enea a Cartagine e il suo rapporto con Didone, così potente, struggente e tragico che Virgilio lo utilizzava come spunto narrativo per giustificare l’odio atavico tra Cartaginesi e Romani.

È Didone, in vero, il vero protagonista della storia: una donna astuta e saggia, capace di creare e difendere un regno in terra straniera, in grado di blandire e manipolare ambasciatori e consiglieri, ma costretta a edere al capriccio del fato, che la fa innamorare, perdutamente, di Enea. Il principe Dardano, d’altro canto, è un personaggio dotato di grande fascino: un guerriero esule vomitato dal mare sulle coste cartaginesi, con un pugno di compagni al seguito e un enorme carisma. Un uomo abitato da spettri di un passato di fiamme e morte, ma con lo sguardo proteso al futuro, ligio al comando degli Dei e al rispetto dei loro piani. L’amore tra i due è fatale, immediato, dirompente. Ma un giorno, ispirato dagli dei e sorretto dalle sue ambizioni, Enea partirà. Lasciando a Didone l’unica consolazione d’una rabbiosa maledizione e del fuoco della morte.

25 settembre 2021 19.00 e 21.00 Cortile Castello Lancellotti di Lauro

Intero €15,00 – Ridotto insegnanti €12,00 – Ridotto Bambini (dai 4 ai 12 anni) €10,00

I posti non sono numerati – Necessario Green Pass

Il 26, come detto, è William Shakespeare a farla da padrone, e a salutare questa calda e lunga estate così come l’aveva inaugurata: Sogno di Una notte di Mezza Estate, fedele al testo originale per intreccio e personaggi, ma, nella messa in scena del Demiurgo, l’ambientazione muta, spostandosi a corte di Ferdinando IV di Borbone e Carolina d’Asburgo, nella Napoli del 700: ambientato In un contesto territoriale e storico concreto e a noi vicino lo spettacolo passa dalla commedia alla poesia, con vene romantica e oniriche. Il mondo fatato e quello reale si compenetrano fino a diventare l’uno la soluzione ai problemi dell’altro.

26 settembre 2021 19.00 e 21.00 – Cortile Castello Lancellotti di Lauro

Intero €15,00 – Ridotto insegnanti €12,00 – Durata circa 90 minuti

I posti non sono numerati – Necessario Green Pass

Biglietti sul sito www.ildemiurgo.it o al telefono 3295998042 o 3270148209

Pagamento in loco

Cornice degli eventi eventi è il meraviglioso Castello Lancellotti, situato a Lauro (AV), nei pressi di Nola, ed è una delle più suggestive residenze d’epoca della Campania.

Completamente ricostruito nel 1870 ad opera del principe Filippo Lancellotti, dopo essere stato dato alle fiamme dai repubblicani francesi nel 1799, il Castello presenta elementi in stile gotico, rinascimentale e barocco con due cortili, in uno dei quali vi è una fontana realizzata con materiali architettonici di epoca romana, ed un giardino all’italiana con piante di bosso.

adsense – Responsive – Post Articolo