I danni dell’inquinamento, dobbiamo fare qualcosa per il nostro mondo

di Giuseppe Giuliano – Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercogliano – C. Guadagni Cimitile (Na)

Io penso che tutto l’inquinamento che c’è nell’aria aumenterà sempre di più nel tempo e che rovinerà il futuro a noi bambini.

L’inquinamento atmosferico nuoce anche all’ambiente e alla salute umana. In Europa, le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite in modo sostanziale negli ultimi decenni, determinando una migliore qualità dell’aria nella regione. Ma l’inquinamento è ancora troppo e ci sono i problemi legati alla qualità dell’aria. Una parte significativa della popolazione europea vive in zone, in particolar modo nelle città, in cui si superano i limiti fissati dalle norme in materia di qualità dell’aria: l’inquinamento da ozono, biossido di azoto e particolato pone gravi rischi per la salute. Diversi paesi hanno superato uno o più dei loro limiti relativi alle emissioni per il 2010 per quattro importanti inquinanti atmosferici. Ridurre l’inquinamento atmosferico, quindi, continua a essere importante.

L’inquinamento atmosferico è un problema locale, paneuropeo e di tutto l’emisfero. Gli inquinanti atmosferici emessi in un paese possono essere trasportati nell’atmosfera contribuendo o determinando una cattiva qualità dell’aria altrove.

Questo porta a diverse malattie e morti che sono infatti attribuite al troppo inquinamento. Tutti possiamo fare dei piccoli gesti per migliorare la situazione e dare a noi bambini un futuro migliore.

