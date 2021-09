Si terrà martedì 14 settembre alle ore 11.00, presso il Casino del Principe, la conferenza stampa della I edizione di Festambiente Avellino, l’ecofestival targato Legambiente, organizzato dalle volontarie e i volontari del Circolo Legambiente Avellino – Alveare.

Un cartellone ricco di eventi che dal 17 al 25 settembre, si propone di portare in città le tematiche dell’ecologia e della solidarietà, ormai indissolubili e imprescindibili per un corretto sviluppo delle società. Conferenze, dibattiti, iniziative e laboratori per bambini, momenti di confronto e di svago per i più grandi, pensati per sensibilizzare la cittadinanza tutta alle tematiche della salvaguardia ambientale e della sostenibilità. Sarà infatti un evento completamente PlasticFree, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone all’abbandono della plastica monouso e all’adozione di alternative più sostenibili.

Diverse le realtà irpine che sosterranno l’evento e saranno chiamate a presentarsi martedì durante la conferenza:

Avionica Avellino, Fridays for future, Uds Avellino, Arci Avellino, Fiab, AURA, After Plastic.

