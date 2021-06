I Lions donano quattro cani guida per non vedenti: il 25 giugno la consegna durante l’evento al Dubai Village di Camposano

Il 25 giugno, al Dubai Village di Camposano, si terrà un’importante evento. Il Lions Clubs International, un’associazione filantropica fondata nel 1917 a Chicago e presente in Italia dal 1951 con il distretto numero 108 (perché l’ottavo paese in cui è stato istituito, il primo in Europa fu la Svezia) che tra le tante iniziative volte al bene della collettività, addestra e dona gratuitamente ogni anno cani guida per i non vedenti di tutta Italia.

Nell’occasione della manifestazione che si terrà al Dubai Village, verranno infatti donati quattro Labrador rispettivamente ad un non vedente di Soverato, uno di Marcianise, uno di Reggio Calabria e un altro ad un ragazzo non vedente di Castellammare di Stabia.

Nel video, il dottor Giovanni Meo Lions del distretto YA nonché direttore del distretto sanitario di Cicciano, ci parla dell’evento del prossimo 25 giugno:





adsense – Responsive – Post Articolo