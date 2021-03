I segreti della scrittura: l’I.C.”Giovanni XXIII-G.Parini” di Baiano-Sperone incontra gli autori.

Come si fa a promuovere la lettura? Facile non è, ma sicuramente la scuola può e deve fare la sua parte. L’Istituto Comprensivo “GiovanniXXIII-G.Parini” ci prova, facendo incontrare gli alunni con gli autori dei libri. Infatti, l’incontro con l’autore può essere una strategia per far capire concretamente chi ci sia dietro la storia che si è letta. Inoltre, è bene rendere consapevoli gli alunni delle scelte effettuate dall’autore, durante la scrittura di un libro, per comunicare un particolare messaggio. Con questo scopo, il D.S Vincenzo Serpico, coadiuvato dalle docenti di lettere, ha reso possibile l’incontro con due scrittori. Alcune classi della secondaria di Sperone si confronteranno il 19 marzo con Rosario Esposito La Rossa autore del libro “Al di là della neve”. Altre classi della secondaria di Baianoincontreranno, il 20 marzo, il prof. Giovanni Maglio autore del libro “L’amore crea”. Tante le domande e le curiosità che i ragazzi rivolgeranno agli autori per capire , come diceva Caproni “i ferri del mestiere” e chissà, magari tra i nostri alunni si nasconde proprio qualche futuro scrittore o scrittrice.

