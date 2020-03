I Sindaci Saggese e Giuditta scrivono al Prefetto di Avellino chiedendo un tavolo istituzionale per l’emergenza Covid-19.

I sindaci di Ospedaletto d’Alpinolo Antonio Saggese e quello di Summonte Pasquale Giuditta hanno scritto al Prefetto di Avellino Spena chiedendo un tavolo istituzionale per l’emergenza Covid-19.

“Chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di attivare un tavolo istituzionale per la gestione dell’emergenza Covid-19 al fine di coordinare al meglio i Comuni e gestire questa fase così delicata – spiegano i due Sindaci del Partenio – Non servono protagonisti, né fughe in avanti, ma un protocollo comune che permetta a tutti i 118 primi cittadini d’Irpinia di gestire questa fase emergenziale in maniera coordinata ed uniforme. Questa mattina abbiamo inoltrato al Prefetto una richiesta di attivazione di un coordinamento che riunisca Sindaci, rappresentanti dell’Unità di Crisi della Regione Campania e rappresentanti dell’Anci, al fine di avere una linea omogenea. In questi giorni abbiamo assistito a troppe iniziative solitarie, azioni, comportamenti, dichiarazioni di singoli Sindaci ed amministratori locali che destabilizzano e confondono i nostri cittadini, con il risultato che la nostra azione di contrasto ed il nostro notevole sforzo di dare seguito alle disposizioni del Governo Centrale si vanifichino rispetto ad una percezione distorta. – concludono Giuditta e Saggese – Siamo convinti che sia necessario attivare un coordinamento da parte della Prefettura ed agire in maniera sinergica. Attendiamo la risposta del Prefetto”.

adsense – Responsive – Post Articolo