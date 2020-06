“I SOGNI SVANITI”, il nuovo romanzo del Prof. Michele Vario – casa editrice PLANET BOOK.

La storia narrata rispecchia le disastrose gestioni concorsuali, uniche possibilità per un giovane di questo Paese che sogna di servire la propria nazione, la stessa che dimentica i valori e i principi sanciti da regolamenti e decreti mai ascoltati. Valori e principi spesso interpretati a favore dei furbi e dei tutelati e a discapito dei “cervelli intelligenti” che devono trovare fortuna altrove, in altri Stati o continenti. Ragazzi che “scappano” per far sì che i propri diritti vengano rispettati, dove prevale la volontà di selezionare lavoratori per il futuro in modo democratico e meritocratico.

Tematica del tutto attuale, basta leggere qualsiasi giornale di queste ultime ore per informarsi dell’ennesimo scandalo relativo alla gestione di concorsi pubblici per le forze armate e di polizia, sistema denunciato più volta ma una realtà che fa fatica a scomparire. Una risposta prova a darla Michele Vario, di mestiere insegnante, che nella sua prima fatica letteraria, che ha molti spunti autobiografici, dipinge un quadro a tinte fosche del rapporto tra meritocrazia e mondo del lavoro.

Questa opera, scritta da Michele Vario, ha suscitato interesse e quindi sono stati pubblicati articoli e vari confronti con l’autore dai quotidiani come LIBERO QUOTIDIANO e altri giornali.

“Sarei particolarmente interessato e vorrei condividere con i suoi lettori questo racconto poiché credo che la storia del protagonista dell’opera sia da insegnamento ai giovani, le nuove generazioni che con dedizione e sacrifici riescono a realizzare i propri sogni dove prevale la democrazia e la meritocrazia”, ha affermato l’autore.

adsense – Responsive – Post Articolo