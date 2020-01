🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

È bastato un mese e mezzo circa di insediamento della nuova società per far spazientite i tifosi. Litigi interni e idee per niente chiare alla base degli striscioni esposti nel piazzale dello stadio Partenio Lombardi ieri sera. Non risparmiati nemmeno Scalella e Baldassarre che hanno favorito la cessione alla IDC.