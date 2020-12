Intorno alle ore 10’00 i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Cesinali in località Tavernola, per il salvataggio di un cane, probabilmente investito, e finito in un canale di scolo delle acque meteoriche. Il cane con gli arti posteriori rotti è stato recuperato e consegnato al servizio veterinario dell’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

