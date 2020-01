I Vigili del Fuoco mettono in salvo due cuccioli di cane abbandonati.

Nel pomeriggio di oggi 27 gennaio, la squadra del distaccamento di Lioni, è intervenuta nel territorio del comune di Caposele, in località Bosco Difesa, per il salvataggio di due cagnolini di razza Lagotto, probabilmente abbandonati in una zona impervia. Una signora udito il loro lamento ha avvertito la sala operativa del Comando di via Zigarelli. I due cuccioli sono stati recuperati, dandoli in affidamento alla stessa donna che ha dato l’allarme. Una storia a lieto fine che ha visto i due cani essere amorevolmente adottati.

