I volontari del gruppo Fratres a lavoro per un settembre ricco di appuntamenti

Con l’inizio del mese di Settembre si ritorna ufficialmente a pensare al lavoro o per i più giovani alla scuola. Teli da mare e crema solare vengono riposti in valigia, pronti per essere riutilizzati l’anno prossimo. Nonostante il mese di Agosto sia solitamente inquadrato dagli italiani, come il mese delle vacanze estive, i gruppi FratresCampania hanno deciso di non prendere pause.

Tale comportamento è stato messo in pratica dai gruppi Fratres di ogni regione ma, nonostante ciò, come si legge sul sito ufficiale del Centro Nazionale Sangue, in alcune regioni italiane si sta verificando carenze importanti di sangue destinato alle trasfusioni.

“Dalla bacheca risulta una carenza di circa 400 unità su tutto il territorio nazionale, comprese quelle regioni che normalmente riescono a mettere a disposizione le proprie scorte in eccedenza per compensare le carenze di altre regioni.”

Per fronteggiare tale emergenza ognuno può offrire il proprio contributo affinché si possano raccogliere un maggior numero di sacche di sangue, e ancora una volta supportare il sistema sanitario e aiutare il prossimo.

Di seguito riportiamo le date delle giornate di raccolta previste per il mese di Settembre 2020:

DONAZIONE CON AUTOEMOTECA

DATA GRUPPO FRATRES

05-09-2020 MIRABELLA ECLANO

06-09-2020 PATERNOPOLI

11-09-2020 NAPOLI ( A.M.)

13-09-2020 PRATA P.U.

19-09-2020 LACEDONIA

20-09-2020 BAIANO

26-09-2020 SOLOFRA

27-09-2020 MONTEFALCIONE

DONAZIONE PRESSO UdR MONTELLA – AV –

13/09/2020

27/09/2020

I volontari dell’associazione saranno a disposizione della cittadinanza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00. Tra i criteri di eleggibilità del donatore, ricordiamo il compimento della maggiore età nonché l’astenersi dallo svolgere attività fisiche eccessivamente faticose evitando al contempo di consumare un pasto eccessivamente abbondante nelle 24 ore precedenti la donazione. E’ inoltre consigliata una leggera colazione prima della donazione, i volontari della Fratres infatti provvederanno ad offrire una colazione adeguata ad avvenuto prelievo di sangue.

Ricordando l’importanza della donazione con il fine di permettere la più ampia gamma di operazioni ospedaliere nonché per assistere gli affetti da patologie ematiche, invitiamo caldamente la popolazione alla partecipazione previa PRENOTAZIONE AL NUMERO: 3891222360.

La prenotazione è necessaria per il corretto svolgimento della giornata di donazione in accordo alle attuali normative vigenti per la prevenzione e la salute pubblica.

Per info più dettagliate consigliamo la consultazione del seguente link:

https://www.fratres.it/approfondimenti/faq#.XarPzOgzbIU

Miriam Petraglia

