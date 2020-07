Iannelli inizia il tour del suo libro , Viaggio nella Pandemia la sfida di Pulcinella” A Villa Domi si celebrano Cultura, Moda e Bellezza” attese diverse personalità.

Si svolgerà Venerdi 31 Luglio a partire dalle ore 20:00 nella meravigliosa Villa Domi a Napoli, salita Scudillo19/a, la manifestazione “ Viaggio nella Pandemia, la sfida di Pulcinella” organizzata dall’ Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Event, curata dall’artista poliedrico, erede della maschera di pulcinella ,che ufficializzerà il tour del suo nuovo libro edito da Albatros con prefazione del noto virologo Giulio Tarro. Una serata ricca di emozioni che vedrà: Cultura, moda, bellezza e gastronomia insieme per rilanciare il sorriso .Come nello stile iannelliano, non mancheranno diverse personalità dello spettacolo, della cultura e del sociale. La serata, avrà due fasi importanti ,la prima incentrata sulla cultura dove si parlerà di “ Pandemia “insieme all’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, prenderanno parte alla manifestazione, il conduttore e presentatore tv, la psicologa e conduttrice tv, l’imprenditore, gli, il noto imitatoreper concludersi con una suggestiva sfilata di moda a tema dedicata alla Pandemia dell’. Nella seconda parte della serata previsti gli interventi artistici di:e l’attore. Tanti altri personaggi illustri giungeranno in villa a sorpresa a sostenere la trentennale attività socio culturale di Angelo Iannelli . La serata sarà arricchita dalla moda e dalla bellezza con le sfilate dei capi di abbigliamento dello stilistae della stilistacoaudivati dalle ragazze di. A rendere unica la serata, l’aperitivo, la frittura dei Sapori di Napoli die, le mozzarelle del caseificio San Vito di Pietro Notaro, il liquore Baba’ Re’ di, i vini Ferraro die i dolci “Cuore di Sfogliatelle” die di Dolce e Caffè di Salerno di, per concludere con il brindisi finale. Collaborano all’evento Hair stylist director di, Make artistforby Nausicamentre l’ audio service e di Sasà Giglio. La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media , non mancheranno fotografri e giornalisti, per una serata estiva in uno dei luoghi più romantici di Napoli per rilanciare la cultura e il turismo in Campania con Pulcinella.