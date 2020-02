Il 13 e 14 febbraio gli studenti del De Sanctis al seminario universitario promosso dal Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno

Il 13 e 14 febbraio gli studenti dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele saranno in contatto con l’ambiente universitario di Fisciano, presso l’Università degli Studi di Salerno, per frequentare un seminario formativo presso la Facoltà di Chimica e Biologia. L’Istituto altirpino ha infatti aderito al programma accademico rivolto alle scuole superiori, per consentire agli alunni di tutti gli indirizzi che hanno una particolare propensione agli studi scientifici, di incentivare l’interesse e quindi l’iscrizione alle facoltà scientifiche.

Il 20 dicembre scorso, in occasione di un convegno su Primo Levi, l’autorità scolastica e una rappresentanza della Facoltà di Chimica dell’Università di Salerno hanno sottoscritto una convenzione per rafforzare i rapporti e la collaborazione fra le istituzioni, tesa a promuovere la partecipazione degli alunni della scuola secondaria alle attività accademiche dell’Ateneo di Salerno e ad introdurre gli studenti nell’ambiente universitario.

A tale proposito, la scuola ha selezionato 28 alunni delle classi quinte, che aderiranno alla due giorni di studi, con lezioni frontali presso il Dipartimento di Chimica e Biologia, e con attività di esercitazioni in laboratorio. La scuola promuove un ulteriore passo in avanti nella politica di apertura e contaminazione con altre realtà formative, consentendo agli alunni di affrontare una esperienza formativa nelle aule universitarie, ma anche di costruire un primo approccio con un ambiente estraneo al contesto territoriale.

