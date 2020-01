Il 18 GENNAIO CIRCOLO DELLA STAMPA: SERVICE LIONS-ISTITUZIONI-SCUOLA

🔊 Ascolta l'articolo

Attivare un modello di “Governance sistemica e sistematica” per qualificare l’offerta di servizi con risposte significative ai bisogni e alle aspettative delle comunità: la sfida dei cambiamenti nell’attuale scenario culturale, economico e sociale, richiede forme di sinergia sempre più complesse tra i soggetti istituzionali e non, per garantire alle future generazioni la salvaguardia del pianeta terra e la qualità della vita.

In questa ottica si inserisce l’appuntamento promosso dai Lions Club Avellino Host, Avellino Principato Ultra e Leo Club Irpinia previsto per sabato 18 gennaio 2020 alle ore 9,30 presso il circolo della stampa di Avellino.

Si parlerà di Linee Guida e buone pratiche per l’ecologia umana grazie ad un protocollo d’intesa tra Comune di Avellino, Comune di Monteforte Irpino, Azienda Ospedaliera Moscati, Ordine dei Medici, Ordine degli Architetti, Irpiniambiente, Ato Rifiuti e il coinvolgimento di Istituti Scolastici.

