Il 2020 di Bassa Irpinia inizia da Roccarainola

L’anno nuovo per la redazione di Bassa Irpinia è iniziato da Roccarainola, presso il ristorante “L’Arco dei desideri” di via Alcide De Gasperi, dove hanno potuto degustare il cenone di fine anno preparato da chef di primo livello. La serata è stata allietata da Ciro Scafuro Show che insieme alla sua musica e alla sua simpatia ha saputo allietare la serata con canti, balli e giochi. A scoccare della mezzanotte il brindisi di inizio anno e i tradizionali fuochi pirotecnici e poi subito in pista a scatenarsi con balli e tanto divertimento.

