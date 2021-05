Il 22 maggio la conferenza “Sant’Andrea si RiCrea” del Forum Giovani, nell’ambito dell’Avviso “GIOVANI in COMUNE”

Il Forum dei Giovani di Sant’Andrea di Conza – nell’ambito del progetto “Sant’Andrea si RiCrea” – organizza una conferenza di presentazione delle attività previste per i mesi estivi, aperta a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Il progetto – riprendendo una vecchia tradizione di Sant’Andrea – nasce per tutti i giovani (e meno giovani) uniti da un forte spirito di comunità e dall’impegno per la rinascita sportiva e socio-culturale del paese,

grazie alla coesione tra il Comune, il Forum, l’Associazione “IRPINIA ONLUS 2000” e l’Associazione “Io Voglio Restare in Irpinia”, con l’intento di realizzare delle attività che consentano ai giovani di restare e di attivarsi sul proprio territorio.

La Conferenza avrà luogo sabato 22 maggio alle ore 17, presso i giardini dell’Episcopio (Via Monastero) di Sant’Andrea di Conza.

Presenzieranno il Sindaco, Gerardo Pompeo d’Angola, il Consigliere Provinciale Luigi d’Angelis e i Presidenti delle Associazioni coinvolte.

