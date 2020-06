Il Bilancio del Movimento Italiano Disabili in Campania messo in atto negli ultimi tempi

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito attraverso questo comunicato intende tracciare un bilancio su quanto fatto in quest’ultimo periodo da tutto il Coordinamento che ho l’onore di rappresentare come Coordinatore Regionale della Campania in questo ultimo periodo.

innanzitutto abbiamo avuto il piacere di poter portare la nostra missione e il nostro Movimento nel Cilento attraverso la nostra nuova referente Area Cilentana Anella Mammola D’Angelo che ringrazio di essere entrata nella nostra famiglia a cui do il benvenuto.

Grazie al Coordinamento Provinciale di Salerno rappresentato dal nostro Coordinatore Provinciale del Mid abbiamo portato all’attenzione del Sindaco e Amministrazione Comunale di Bellizzi di Salerno la proposta di inserimento all’Odg del prossimo Consiglio Comunale del Comune l’istituzione del Garante dei Disabili , una figura rappresentativa di cui si sono dotati molti Comuni d’Italia che svolge la funzione di raccordo fra Consulta comunale per l’integrazione delle persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie. Osservatorio per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche , Amministrazione Comunale e Uffici amministrativi.

La stessa proposta l’abbiamo rivolta anche all’attenzione del Comune di Ascea grazie alla nostra referente Area Cilentana e sottoposta anche all’attenzione dell’ Amministrazione Comunale di Sante Stefano del Sole in Provincia di Avellino attraverso Il nostro Coordinatore Provinciale Giuseppe Iannuzzi ,alla quale amministrazione abbiamo chiesto anche l’adeguamento della pavimentazione dell’area comunale della villa comunale, che ringrazio entrambi della loro collaborazione attiva e proficua.

Ricordo che nel 2013 la stessa mozione che abbiamo chiesto oggi alle varie amministrazioni fu portata all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale anche di Avellino grazie all’intervento del Consigliere Comunale di Opposizione sempre sensibile e attento alle problematiche dei diversamente abili Avv. Costantino Preziosi che ringrazio ancora oggi, un’occasione purtroppo dispiace dirlo persa.

Abbiamo sottoposto dei suggerimenti all’Amministrazione Comunale di Avellino per rendere il parco Manganelli più agibile per i diversamente abili restiamo in attesa di risposta.

Sono in attesa di trovare riscontri urgenti in merito all’abbattimento barriere architettoniche nelle attività commerciali soprattutto di prima necessità della città , infine di conoscere i riscontri in merito alla richiesta inoltrata al Comune di Avellino e alla Provincia di invito alle associazioni comunali e provinciali dell’adozione necessaria di sanificazione dei locali a loro concessi dagli enti.

Ci tengo infine a evidenziare nuovamente che il Movimento Italiano Disabili è la casa di tutti i diversamente abili che vogliono affermare i loro diritti per questo ci tengo a sottolineare ancora una volta che le nostre istanze provengono dai cittadini che purtroppo si trovano agli angoli della società e che non hanno voce e quindi abbiamo necessità di ricevere risposte rispetto alle nostre istanze.

Il Coordinatore Campania del Mid dichiara: ringrazio ancora una volta il presidente nazionale del Mid per la fiducia accordatami a cui rinnovo la mia stima e il mio grazie a tutti i Coordinatori che in me hanno riposto stima e fiducia e che dal profondo del mio cuore ringrazio e altrettanto ricambio con affetto e sincerità .

