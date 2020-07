Il bomber della Lazio Ciro Immobile dona la propria maglia al Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti

Nel primo pomeriggio del 02 luglio 2020 il bomber della nazionale di calcio e della Lazio, Ciro Immobile ha donato la propria maglia al Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti quale segno di vicinanza ad una categoria, che spesso e troppe volte serve la categoria in prima linea ma non viene giustamente tenuta in considerazione .

Emozione e ringraziamenti sono giunti al bomber dal Presidente Alviti tifosissimo da sempre della Lazio e Parente del grande capo Ultrà degli Irriducibili della Nord della Lazio Yuri Alviti

