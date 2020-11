Il Calendario CITES 2021 dei Carabinieri.

“Siete voi i nuovi custodi di questi habitat così meravigliosi e

multicolori, ricchi di vita”

invitandoli a conoscere e a rispettare la Natura.

La

CITES (

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and

Flora )

siglata a Washington da oltre 180 Stati tutela le specie di flora e fauna in via di estinzione, oltre

35.000, mediante la regolamentazione del commercio di esemplari vivi, loro parti e prodotti derivati,

attraverso il principio dell’uso sostenibile delle risorse e con un articolato meccanismo di

certificazioni, controlli e sanzioni.

Il traffico di specie selvatiche in via d’estinzione è stimato in

23 miliardi di dollari l’anno.

Insieme a quello del legname tropicale, 100 miliardi dollari, è tra i più fiorenti commerci criminali

dopo droga, armi ed esseri umani, unitamente a quelli delle opere d’arte e dei beni storico-

archeologici.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES

è il reparto competente per l’applicazione in Italia della

Convenzione di Washington,

svolge attività di certificazione, attraverso il rilascio di circa 70.000

certificati all’anno, esegue una capillare e costante attività di controllo investigativo e di polizia

giudiziaria, in applicazione della vigente normativa

con i suoi 35 Nuclei, 11 Distaccamenti in area

doganale ed una Sezione Operativa Centrale nell’ambito del Reparto Operativo.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite compiute ai danni

delle specie CITES e di altre specie protette da trattati e convenzioni internazionali i Carabinieri

hanno eseguito più di 5.000 controlli, elevato 211 verbali amministrativi, notificato ai trasgressori un

importo complessivo di circa 1.500.000 euro di sanzioni, hanno inoltre deferito all’Autorità

Giudiziaria 232 persone, eseguito 51 perquisizioni e 235 sequestri.