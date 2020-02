Il Campania Team conquista la medaglia D’Argento alle Olimpiadi di cucina in Germania. Ecco i protagonisti. Foto

Il Campania Team, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Stoccarda 2020, gara tenutasi in Germania dal dal 15 al 18 Febbraio, che ha visto competere circa 2000 berretti bianchi provenienti da ogni parte del mondo. Alle gare internazionali quadriennali nella città tedesca sono giunti dalla Campania, capitanati dal team con il Team Manger Giuseppe Spina, i 12 cuochi dell’associazione, che hanno ideato e realizzato un tavolo freddo con tante preparazioni che sono state sottoposte all’attenzione dei giudici internazionali. Fra queste: 28 finger foods, un menù gourmet di 5 portate, 3 antipasti, un vassoio festivo per 8 persone, 4 dessert, e 28 petit four.

Inoltre alcuni componenti della squadra hanno presentato opere artistiche in diverse categorie culinary Artistic D1 ( opere artistiche di Formaggio), Categoria Fruit e vegetables Carving K1 (intaglio vegetali opere pronte), Categoria Live Carving contest K3 (intaglio vegetali live),

Pastry artistic D2 (opere artistiche di cioccolato e zucchero).

Tra le squadre regionali d’Italia non poteva non uscire protagonista il Campania Team, squadra regionale dell’URCC (Unione regionale cuochi campani), parte integrante della FIC (Federazione italiana cuochi), già reduci del titolo di campioni d’Italia ottenuto ai campionati nazionali di cucina 2019.

Ecco i protagonisti medagliati del Campania Team:

– Team manager Giuseppe Spina di Amorosi (tenuta Fratoni NA e Castello di Limatola BN);

– Chef Ciro de Marino di Marigliano (Myo hotel OT );

– Chef Simone De Stefano di Cicciano ( Tenuta Coscia CE);

– Chef Giovanni Ripa di Torre Del Greco;

– Pastry chef Federico Sorrentino di Brusciano (tenuta Fratoni NA e Castello di Limatola BN);

– Pastry chef Domenico de Vivo di Vitulazio (Tenuta Coscia CE);

– Pastry chef Raimondo Esposito di Tramonti (pasticceria Sal. De Riso SA);

– Chef Bruno Pernice di Torre del Greco;

– Chef Salvatore Spuzzo di Ponticelli (villa Alma Plena CE);

– Chef Domenico Lucignano di Monte di Procida (scuola militare Nunziatella -Na) ;

– Chef Domenico Savio Pezzella di Marano (villa Oro bianco Na);

– Chef Giuseppe Saraceno Avellino (villa Antico Mulino AV).

E non per ultimo la mascotte del team, il quattordicenne Alessio Sorrentino, che oltre ad essere stato di supporto alla squadra si è già prefissato quale strada intraprendere. Il Presidente URCC Luigi Vitiello ed il segretario nonché vicepresidente nazionale FIC Pietro Montone, si congratulano con tutti gli chef del team, augurando sempre migliori traguardi.

