Tut­ti uni­ti in Pre­ghie­ra sta­mat­ti­na con il Car­di­na­le Cre­scen­zio Sepe a cui il Pre­si­den­te na­zio­na­le As­so­cia­zio­ne guar­die Par­ti­co­la­ri giu­ra­te Giu­sep­pe Al­vi­ti Alviti Cardinale Sepe ha chie­sto di ri­vol­ge una be­ne­di­zio­ne spe­cia­le ol­tre che a tut­ti gli ope­ra­to­ri che con­tra­sta­no que­sto pe­ri­co­lo­so vi­rus, una Par­ti­co­la­re be­ne­di­zio­ne alle guar­die Par­ti­co­la­ri giu­ra­te, che non solo com­bat­to­no il co­vid-19 ma ga­ran­ti­sco­no si­cu­rez­za sus­si­dia­ria e com­ple­men­ta­re e in spe­cial modo una pre­ghie­ra per il no­stro col­le­ga Mim­mo che sta com­bat­ten­do la ” più dura bat­ta­glia ” es­sen­do sta­to nel­la mat­ti­na­ta in­tu­ba­to per pro­ble­mi e cri­si re­spi­ra­to­ria e tra­sfe­ri­to in sala in­ten­si­va all’ ospe­da­le del Mare ha di­chia­ra­to il noto sin­da­ca­li­sta na­po­le­ta­no.

