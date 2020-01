Il Cimitile batte il Baiano nella prima gara dell’anno

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, il campionato di promozione girone C riparte con il match Cimitile-Baiano valevole per la prima gara del girone di ritorno. I granatieri, dinanzi al loro pubblico, vogliono consolidare la momentanea posizione play off guadagnata nel girone d’andata, ma dopo solo tre minuti di gioco sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Ferrante. Il vantaggio degli irpini dura trentasette minuti: al minuto 40 è il bomber Carmine Di Meo a firmare il pareggio che fa esplodere il Magnotti. Nella ripresa è sempre Di Meo dopo quindici minuti a siglare il gol del definitivo 2-1 che regala alla formazione di mister Galluccio la prima vittoria del 2020. Con la vittoria conquistata, il Cimitile sale a quota 31 in classifica in piena zona play off, mentre il Baiano resta fermo a quota 21 in ottava posizione.

Cimitile: Cerciello, De Sarno, Menna, Cittadino, Visone, Liparuli, Ardolino, Aprea, Imparato, Di Meo, De Sapio All Galluccio

Baiano: Caliendo, Rastiello, Maresca, Cocozza, Indertst, Angieri, Picciocchi, Esposito, De Stefano ,Ruggiero, Ferrante All. Sant’Aniello

Marcatori: Ferrante 3′ ( Baiano), Di Meo 40’ ( Cimitile), 60’ Di Meo (Cimitile)