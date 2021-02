Il circuito tennistico FITpra della Federtennis riparte con i campionati italiani Tpra per Agonisti.

Il CONI ha inserito tra gli eventi di preminente interesse nazionale lo svolgimento dei “Campionati Italiani Fit Tpra Tennis”. Il tennis si conferma lo sport più sicuro ed apre le porte ad una competizione avvincente che si disputerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Le iscrizioni sono riservate ai giocatori in possesso di Tessera Fit Agonistica 2021 con classifica Fit limitata 4.4 (Open ed Entry Level Limit 50) o 4.2 (All Star e Doppi). Il circuito avrà una prima fase di qualificazione su base regionale con varie tappe. Seguirà un Master regionale ed una fase finale nazionale che si disputerà a giugno in un centro estivo della Fit.

E’ importante sottolineare che il Campionato Italiano Tpra avrà una classifica separata da quella tradizione del circuito tennistico amatoriale Tpra (Epic Race) che risulta congelata ad ottobre 2020.

L’iscrizione alle tappe della prima fase del Campionato Italiano Tpra è assolutamente libera nell’ambito del territorio regionale.

Qui i principali aspetti regolamentari:

Tantissime le opportunità predisposte dai circoli di Avellino e Benevento:

adsense – Responsive – Post Articolo