Un suggestivo gioco di luci per dar vita al Tricolore che da qualche giorno illumina la Caserma “Litto”. Un messaggio di speranza e di incoraggiamento quello che l’Arma provinciale irpina ha voluto lanciare ai cittadini che in questo momento soffrono per l’epidemia del Covid-19 e a tutti gli operatori che la combattono.

