Il Comitato Festa Visciano 2020 ha affisso il quadro della Madonna nel Corso.

Come già annunciato in vari articoli, la Festa della Madonna del CARPINELLO a causa della pandemia è rinviata al luglio del prossimo anno, nel 2021, ma il Comitato che sarà lo stesso il prossimo anno non ha voluto rinunciare all’esposizione del quadro raffigurante la Madonna del CARPINELLO nel Corso, ad un centinaia di metri dal Santuario e dalla Piazza Padre Arturo D’Onofrio. Il presidente Raffaele Mascolo insime alla commissione, con il tradizionale sparo di granate, ha innalzato l’Icona della Madonna anche se come annunciato la festa non ci sarà e tutto è da riprogrammare al 2021.

