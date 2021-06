Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino diffida il Codacons dall’utilizzare espressioni sessiste

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino ritiene inaccettabile quanto affermato dal Codacons nella nota del 19.06 u.s., in merito al decreto del Presidente del Tribunale di Avellino n. 71/2021 avente ad oggetto “abbigliamento adeguato per l’accesso agli Uffici giudiziari”.

Non si comprende davvero la ragione dell’intervento da parte dell’Associazione che si è attribuita competenze generalizzate e pluricomprensive, in difesa, a suo dire, di un presunto diritto alla parità di trattamento e che, invece, si traduce in un deprecabile attacco sessista.

Non si è disposti ad accettare lezioni soprattutto da chi ha sintetizzato il tema della resilienza degli italiani in periodo Covid con un calendario 2021, utilizzando dodici foto di donne nude, in stile sessista, quando avrebbe potuto, con immagini ben più consone al tema, onorare la vera resilienza.

Diffida, pertanto, il Codacons dall’utilizzare espressioni sessiste in quanto le stesse violano, senza alcun dubbio, la dignità ed il decoro di tutte le donne e non solo delle professioniste.

Stigmatizza, inoltre, la posizione assunta dagli Organi di stampa che, nei titoli, con il solito clichè trito e ritrito, hanno dato rilievo “al reggiseno”, mostrando, purtroppo, ancora una volta, di quanto siano forti i pregiudizi e gli stereotipi.

Il CPO diffida, inoltre, gli stessi Organi di stampa a divulgare il presente comunicato e a rettificare quanto già pubblicato, nei punti in cui si fa espresso riferimento all’abbigliamento degli avvocati, di cui, invero, non fa menzione il decreto presidenziale, rivolto, invece, all’utenza in generale.

Gli avvocati sono consapevoli di dover indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente di lavoro, come sono consapevoli che il vero decoro emerge dalla condotta professionale e dal rispetto verso le parti, i colleghi, i magistrati

IL CPO dell’Ordine degli Avvocati d Avellino

