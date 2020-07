Il Consigliere Comunale di Petruro Irpino Giuseppe Fortunato vicino al comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia”

Il consigliere comunale di Petruro Irpino, Giuseppe Fortunato, che già in passato si è espresso in maniera contraria all’insediamento di un biodigestore nelle terre del Greco di Tufo, dichiara di essere vicino al Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia” e di condividerne la principale battaglia ma anche per contrastare il modus operandi messo in piedi dalla Regione che puntualmente scavalca,o per meglio dire, non ascolta i pareri provenienti dai territori. Per questo invita i colleghi consiglieri comunali irpini ad aderire al comitato e soprattutto i suoi omologhi di Petruro poichè interessati direttamente in quanto comune viciniore all’area dove sorgerà l’impianto.

