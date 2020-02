Il Coordinamento Baianese del PD discute sulla fusione dei Comuni del Baianese. Appuntamento a Domenica

Domenica 1marzo alle ore 10,30 ad Avella presso la sala Convegni del Palazzo Comunale “Avarez De Toledo”, il coordinamento baianese del Partito Democratico incontra i sindaci del mandamento, tra cui Domenico Biancardi (Avella), Marco Santo Alaia (Sperone), Enrico Montanaro (Baiano), Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale) e Raffaele Colucci (Sirignano), per discutere di fusione dei Comuni. “Un progetto ormai avviato e da non lasciare cadere nel dimenticatoio, per lo sviluppo del territorio, per lo sviluppo del territorio”, afferma la coordinatrice del pd Silvana Acierno, che coordinerà i lavori. A seguire pubblico di battito tra gli intervenuti.

