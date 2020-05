Il coordinamento della Lega in Campania – “De Luca si vanta di dare soldi in 10 gg ma in regione si rischia ecatombe commerciale”.

“Il presidente De Luca perde tempo sui social annunciando pagamenti in 10gg mentre in Campania ci sono ancora 120 mila persone, padri e madri di famiglia che attendono la cassa integrazione da due mesi per colpa degli uffici regionali e dell’INPS, incapaci di dialogare. In regione si rischia ecatombe commerciale. I 25mila euro annunciati dal governo nessuno li ha visti. Il modello Campania presentato da De Luca è un fallimento: artigiani in rivolta, balneari alla deriva, commercianti inascoltati, albergatori abbandonati. La proposta della Lega, sia a livello nazionale che locale è chiara: anno bianco fiscale per tutto il 2020, saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate, bonus vacanze diretto per le famiglie e non a carico degli operatori, procedure d’urgenza e deroghe al Codice degli Appalti, riaperture per chi è pronto nel rispetto della sicurezza. Il presidente pensa solo ai like e trascura i territori”.

È questa la nota del Coordinamento regionale della Lega in Campania.

