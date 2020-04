AVELLINO. Il cordoglio del presidente Domenico Biancardi per la scomparsa di Franco Lo Conte

“La dipartita di Franco Lo Conte è devastante. Lo è per me, per i consiglieri provinciali, per il personale della Provincia che ha avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di un politico di razza, assai legato alla sua terra, durante i suoi trascorsi da assessore e autorevole rappresentante dell’assise di Palazzo Caracciolo. Franco conosceva ogni angolo dell’Irpinia e sapeva esaltarne le singole peculiarità. Un moderato autentico, sempre convinto della necessità di anteporre il dialogo allo scontro per costruire relazioni finalizzate a trovare soluzioni ai problemi delle comunità. D’accordo con i consiglieri provinciali lo ricorderemo nel corso della prima seduta utile del Parlamentino di Palazzo Caracciolo, quando questo maledetto nemico invisibile sarà finalmente sconfitto e farà uscire dalla morsa la straordinaria città di Ariano Irpino e l’intera Irpinia”.

adsense – Responsive – Post Articolo