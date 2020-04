La S.S.Felice Scandone Avellino 1948 si unisce al dolore per la scomparsa del giornalista sportivo Franco Lauro.

Di origini irpine, mai dimenticate, ha raccontato per anni la pallacanestro con grande passione. Lo ricordiamo con particolare affetto principalmente per le tante telecronache che hanno accompagnato le imprese della nostra nazionale e anche quelle della Scandone, nei suoi primi anticipi e posticipi televisivi in massima serie.

Ciao, Franco! 💚

adsense – Responsive – Post Articolo