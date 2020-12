IL FALLIMENTO DEI GOVERNI PER IL COVID: il Re di Svezia denuncia.

Il malcontento per la gestione del Covid è tangibile, in ogni Stato, c’è chi si è mosso meno peggio di altri, sembra sempre e comunque di non aver fatto abbastanza per tenere a freno questa maledetta pandemia.

Complici i disagi, l’impossibilità di muoversi e di vedere gente, il popolo si ribella un po’ ovunque al peso delle restrizioni che risultano sempre incoerenti ed inutili.

Una denuncia importante e significativa parte dal Re di Svezia, Carlo XVI , che ha accusato a voce grossa il governo per non aver saputo gestire la pandemia.

La Svezia è stato l’unico paese a non attuare il lockdown, ad esserne palesemente contrario e probabilmente per questo motivo il paese ha contato molti morti ed altrettanti contagi.

“Il 2020 è stato un anno terribile- ha affermato il monarca- ed il popolo ha sofferto tremendamente.”

Sofferenze che, secondo lui, si sarebbero potute alleviare decidendo diversamente o quantomeno mettendosi al pari degli altri Paesi.

Carla Carro

