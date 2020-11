IL GRANDE CUORE DEL GRUPPO AIDO NOLANO & ASSOCIAZIONE ALBA

Si avvicina il periodo più magico dell’anno, quello delle cene in famiglia e con gli amici, quello delle grandi speranze e dei desideri nascosti, quello delle belle parole e dei sentimenti sinceri, quest’anno purtroppo non potremo vivere il solito Natale.

La grande scure della pandemia non riesce a far vivere serenamente la festa più attesa, troppe le incertezze, troppa la paura e il timore di quello che ci aspetta in futuro. Ma paradossalmente l’umanità vivrà questo Natale con il vero e originario spirito della ricorrenza religiosa perché, in fondo, nessuno ha bisogno di regali da scartare sotto l’albero ma di presenze ed ESSERCI è il più grande regalo che un essere umano possa ricevere.

Fedele a questo principio, consapevole che nel momento del bisogno sia necessario rendersi disponibili per gli altri, il Gruppo AIDO Nola – Cimitile offre il proprio aiuto alle persone che risiedono nel nolano e nei comuni limitrofi, un aiuto che si concretizza nella possibilità di acquistare farmaci, consegnare derrate alimentari, dare aiuti economici a chi, in un modo o nell’altro, è stato colpito dalla pandemia.

Chi volesse sostenere le due associazioni con una donazione può farlo contattando la sede dell’agro nolano: al 3473308599 oppure l’associazione Alba al 3333186532 ; chi, invece, avesse bisogno di aiuto per l’approvvigionamento alimentare e farmacologico può inviare un’e mail all’indirizzo nola-cimitile@aido.it o mettersi in contatto con l’Associazione Alba telefonicamente (081/ 18823792 – 3333186532).

Nessuno è solo su questa Terra, tutti siamo indispensabili, ognuno di noi è un anello di una catena d’amore che, in questo particolare periodo storico, è ancor più forte e, se ogni essere umano riuscirà ad essere consapevole del ruolo e dei compiti che svolge su questo pianeta anche il virus più temibile potrà essere sconfitto.

#sevuoipuoi #aido #donareperesseremigliori

