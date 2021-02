Il Gruppo Aido Nola-Cimitile e l’Associazione Alba Brusciano 2006 pronte ad accompagnare tutti coloro che non hanno la possibilità di recarsi presso le strutture sanitarie locali per essere sottoposti a vaccinazione covid19.

Nessuno è solo su questa Terra, tutti siamo indispensabili, ognuno di noi è un anello di una catena d’amore che, in questo particolare periodo storico, è ancor più forte e, se ogni essere umano riuscirà ad essere consapevole del ruolo e dei compiti che svolge su questo pianeta anche il virus più temibile potrà essere sconfitto. Da questa ferma convinzione prende vita una nuova collaborazione tra il Gruppo Aido Nola-Cimitile e l’Associazione Alba Brusciano 2006.

Le due associazioni sono a disposizione per accompagnare tutti coloro che non hanno la possibilità di recarsi presso le strutture sanitarie locali per essere sottoposti a vaccinazione covid19. Il servizio è del tutto gratuito ed è assicurato su tutto il territorio nolano e del mandamento Baianese.

Per informazioni contattare la sede del Gruppo Aido Nola-Cimitile al 3473308599 oppure l’Associazione ALBA Brusciano 2006 al 3333186532 ; 081/ 18823792; 3333186532

#sevuoipuoi

#gruppoaidonolacimitile #donareperesseremigliori

#associazionibenecomune

adsense – Responsive – Post Articolo