Il Liceo «Nobile-Amundsen» di Lauro, sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Ecco perchè

Controlli sono in atto da parte della Guardia di Finanza all’Isis «Nobile-Amundsen» di Lauro, così come riporta l’edizione online del Mattino.

I militari della Tenenza di Baiano, guidata dal luogotenente Luciano Fasolino, hanno acquisito la documentazione relativa alle iscrizioni degli studenti all’anno scolastico 2019-2020 su delega del magistrato Cecilia De Angelis. L’attività delle fiamme gialle sarebbe partita da esposti anonimi circa l’aumento presunto del numero degli studenti iscritti alla prima classe del Liceo musicale per favorirne la formazione a scapito di quella dello Scientifico.

Gli esposti anonimi farebbero riferimento a una presunta manipolazione del numero complessivo degli studenti dell’Isis «Nobile-Amundsen» di Lauro allo scopo di evitare l’accorpamento e dunque il passaggio di reggenza ad altro Istituto scolastico.

