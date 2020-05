Il mondo del calcio piange Gigi Simoni, aveva 81 anni.

E’ morto Gigi Simoni, aveva 81 anni. Ex allenatore di Inter, Cremonese, Genoa. È venuto a mancare nella sua abitazione a San Pietro a Grado, in provincia di Pisa. Un malore accusato il 22 giugno lo aveva fortemente segnato. Ben sette promozioni dalla B alla A, record. Lo si ricorda nell’Inter 97-98, che contese fino all’ultimo lo scudetto alla Juventus e poteva essere vinto se non fosse stato per quel famoso fallo di Iuliano su Ronaldo, rigore non concesso dall’arbitro Ceccarini. In quella stessa stagione però trionfo in Coppa Uefa, battuta in finale la Lazio.