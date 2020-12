IL NOLA 1925 CHIUDE IL 2020 CON UN PARI

Finisce 1-1 lo scontro salvezza del girone G di Serie D. Nell’ultima gara del 2020, il turno infrasettimanale prima delle vacanze di Natale, il Nola pareggia in casa della Torres. A Sassari si scontravano oltre 200 anni di storia in due e tornavano al Vanni Sanna due squadre che si erano scontrate negli anni Novanta per salvezza in Serie C1. Una sfida delicata, soprattutto per la posizione di classifica dei nolani che li vedeva al penultimo posto davanti proprio ai sardi.

I bruniani, dopo aver accolto nuovamente Antonio Cardone nelle ultime ore, parte per la Sardegna senza Torino, Capasso, Calvanese, Ruggiero e Serrano. Mister Campana, a sorpresa, lascia fuori Negro e proprio Cardone e inserisce Pantano sulla fascia al posto di Sannia, spostato invece al centro. Il Nola si presenta subito con un’occasione da gol al 4′: Di Maio triangola con Palumbo, entra in area e tira a giro ma Carta si allunga e toglie la palla dall’angolino. I sardi rispondono al 20′ con un’azione simile ma il tiro di Fadda è alto sopra la traversa. Al 35′ c’è il secondo esordio di Cardone con la maglia del Nola che rileva l’infortunato Pasqualino Esposito. Il primo tempo è avaro di emozioni ma la partita si sblocca al 2′ del secondo tempo. Pronti e via, arriva il vantaggio della Torres: cross dalla fascia e inzuccata di Bilea che non lascia scampo a Bellarosa. Il Nola accelera ma non riesce a pungere, fino al 73′ quando il neo entrato Negro rifinisce in rete un assist al bacio di Acampora su calcio piazzato. La Torres accusa il colpo e si getta nell’area avversaria ma va vicina al gol solo nei minuti di recupero con Origlio che calcia in maniera potente in porta, trovando solo un maldestro intervento di Bellarosa che fa gridare al gol. Dopo 4′ di recupero si conclude l’ultima gara del 2020 per il Nola che ora è assestato al penultimo posto a 3 punti e dovrà necessariamente trovare nuova linfa per raggiungere la salvezza nel 2021.

IL TABELLINO

Reti: Bilea 47′ (S), Negro 73′ (S) .

Sassari Torres: Carta, Rutjens (75′ Belli), Bilea, La Vigna, Schiaroli, Pinna R., Melli, Fadda, Mesina, Origlio, Ponsat (67′ Battista). A disposizione: Drago, Ruiu, Fois, Pinna S., Bianco, Moro, Mascia, Battista. Allenatore: Moro.

Nola 1925: Bellarosa, Pantano, Di Maio, Russo, Baratto, Esposito (35′ Cardone), Sannia A., Acampora, La Monica (56′ Caliendo), Gassama, Palumbo (81′ Pesce). A disposizione: Sarrac ino, Sannia S., Angeletti, Massaro, Negro, Corbisiero. Allenatore: Campana.

Arbitro: Vailato di Crema (guardalinee Mezzalira di Varese e Ercolani di Milano).

Note: ammoniti Ponsat (S), Gassama (N).

