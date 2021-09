IL NOLA PIAZZA IL COLPO IN DIFESA: ECCO D’ORSI

Il Nola si regala il colpo a difesa per la prossima stagione di Serie D. Alla corte di mister Alfonso De Lucia, infatti, arriva Raffaele D’Orsi, esperto difensore centrale la scorsa stagione alla Gelbison che ha lottato per la vetta del proprio girone. Alto 1.89m, piede destro, D’Orsi è un granitico difensore classe 1991 con anni di esperienza alle spalle. Tra le varie maglie che ha indossato, possiamo ricordare: Cavese, Foggia, Sassuolo, Spal, Pavia, Gravina, Campobasso, Flaminia, Fidelis Andria, Francavilla. Il difensore, nelle scorse ore ufficialmente presentato, sarà già a disposizione del Nola 1925 per il primo impegno stagionale in trasferta per i preliminari di Coppa Italia in casa del Bisceglie.

adsense – Responsive – Post Articolo