IL PATRIARCA RAI RICEVE IL GENERALE ABAGNARA.

Nella Procura del Patriarcato Maronita presso la Santa Sede, il Cardinale Bechara Boutros RAI, Patriarca di Antiochia dei Maroniti e di tutto l’Oriente, ha ricevuto ieri sera il Generale di Brigata Diodato Abagnara, già Comandante di Unifil SECTOR WEST in Libano. Nel ricevimento, alla presenza del Procuratore presso la Santa Sede, S. E. Youhanna Rafic Warcha, del Console Onorario d’Italia nel sud del Libano, Dr. Ahmad Seklaoui e del Cappellano Militare Capo, don Claudio Mancusi, Sua Beatitudine RAI si è voluto personalmente congratulare con il Generale Abagnara per la prestigiosissima onorificenza concessa da Papa Francesco. Anche il Cardinale Leonardo SANDRI, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Vice Decano del Collegio dei Cardinali, ha inviato un messaggio di apprezzamento ed augurio.

Era presente l’Ambasciatrice del Libano presso la Repubblica Italiana, dr.ssa Mira Daher.

