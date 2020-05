Il pm Catello Maresca a Fanpage.it: “Non farò il politico di professione, ma valuterò se dare un contributo”

“Il politico di professione non lo farò mai“ dichiara a Fanpage.it Maresca “Se si dovessero creare le condizioni per poter dare un contributo da uomo delle istituzioni in un palazzo diverso dal palazzo di giustizia, allora valuterò. Ma mi auguro che questo avvenga il più tardi possibile, questo vorrà dire che la politica funziona e non ha bisogno di Catello Maresca in altri ruoli se non quello del magistrato” e sottolinea “Io faccio politica tutti i giorni, con la mia associazione, stando vicino alla gente, nei quartieri difficili”.