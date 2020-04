Il premio “Versi di Pace” alla poetessa Lucia Gaeta di Atripalda

Il Premio “Versi di Pace Carriera 2019” è stato conferito da Renato di Pane a Lucia Gaeta, Presidente dell’ ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti, nonché pluripremiata poetessa.

Ecco, di seguito, una sua breve nota biografica:

Lucia Gaeta vive ad Atripalda, sua città natale. Numerosi i premi nazionali ed internazionali ricevuti. Curatrice delle numerose edizioni di antologie legate a concorsi poetici ed artistici, e della collana poetica “Il Quadrifoglio”, giunta, ormai, a ben diciotto pubblicazioni ed altre in elaborazione. Dal settembre 2013 collabora come caporedattrice della casa editrice IL SAGGIO fino alla fine del 2019. Personalmente ha pubblicato cinque raccolte poetiche, l’ultima nata prende il titolo di “Sfumature di Donna”.

Il suo impegno in ambito culturale si estrinseca con particolare dedizione caratterizzato da un riconosciuto altruismo ed una vocazione personale rivolta al sociale.

Si trova a ricoprire spesso il ruolo di giurata in numerosi concorsi poetici.

Promuove vari incontri culturali, fra questi diventano rilevanti per frequenza e successo gli “Incontri con l’autore” e la manifestazione estiva – Raduno Poetico “Arco degli innamorati”, un appuntamento annuale, giunto ormai alla VI edizione.

È fondatrice ed organizzatrice dell’ormai famoso concorso poetico dedicato agli innamorati “Premio San Valentino – Città di Atripalda”, giunto alla sua sesta edizione, cura anche un altro concorso, da lei voluto a tema religioso e denominato “Ai tuoi piedi”, dedicato con devozione alla Madonna di Montevergine, che vedrà la sua terza edizione a settembre 2020 in quel di Mercogliano ai piedi del monte Partenio, sul quale domina il Santuario dedicato alla Madonna.

Presidente, nonché fondatrice di ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti, coglie, con la nascita dell’associazione, le molteplici opportunità dovute al coinvolgimento e alla sinergia di numerosi associati.

Nasce nel maggio 2019 una delegazione ACIPeA anche nel Cilento, con sede in quel di Perdifumo.

Fra gli impegni di rilievo, anche fuori regione, si ricordano i numerosi gemellaggi e legami culturali, anche attraverso viaggi organizzati, denominati “PoeTouR”.

Dopo i recenti gemellaggi, in Basilicata con l’Ass. APERTAMENTE in Forenza (PZ), in Sicilia con RDP EVENTI di Messina, con l’Ass. INCOSTIERAAMALFITANA in Maiori.

A settembre u.s. si è concretizzato, ancora in Sicilia, nella suggestiva Cefalù, il gemellaggio con le due Associazioni territoriali più attive, “I NARRATURA” e “I POETI DELLA FEDERICO II” con una cerimonia svoltasi nel bellissimo Teatro Cicero.

Oltremanica, è già in essere un gemellaggio con la ITAL TALENT PROMOTION di New York, ed a questi italiani all’estero, si aggiungono numerosi amici poeti sparsi nei vari continenti, le maggiori rappresentanze si trovano nel Canada ed in Australia.

adsense – Responsive – Post Articolo