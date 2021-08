Il Presidente Biancardi chiede lo stato di emergenza per gli agricoltori

di Alessia Conte

Dopo la segnalazione notificata all’avv. Domenico Biancardi in qualità di Presidente della Provincia di Avellino – Sindaco del Comune di Avella – Presidente della Comunità Montana Partenio- Vallo di Lauro, il giorno 27/08/2021 avente come oggetto “Crisi produzione nocciole annata 2021″ sottoscritta dalla Federazione Nazionale AGROCEPI Avellino, si rende noto che in data odierna (30/08/2021) il Presidente Biancardi in concerto con la giunta esecutiva della comunità Montana Partenio Vallo Lauro ha deliberato lo stato di emergenza idrica a danno della coltivazione di nocciole.

Lo stesso argomento sarà oggetto del prossimo Consiglio Provinciale e il Presidente chiederà alla Regione Campania lo stato di calamità naturale per gli agricoltori. Si ricorda inoltre che nel Consiglio Provinciale del 22/07/2021 sono state oggetto di discussione le misure di prevenzione e contenimento dei danni da fauna selvatica della specie “cinghiali”. Voti alla Regione Campania. Con Delibera 101 del 22/07/2021 si è proposto:

Di fare voti alla Regione Campania affinché:

– programmi, in tempi celeri, interventi di controllo ordinari nelle aree in cui si sono registrate le maggiori criticità in termini di danni alle colture e dove si è verificato un maggior disagio sociale e alla circolazione stradale al fine di prevenire situazioni di pericolo all’incolumità dei cittadini;

– promuova forme di collaborazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria del settore agricolo al fine di intervenire in maniera sistematica per risolvere il problema della proliferazione della specie degli ungulati e dei danni provocati alle attività agricole;

– promuova la formazione di figure specifiche finalizzate all’abbattimento selettivo per la regolamentazione della presenza degli ungulati nel territorio di questa regione;

– dia rapido riscontro alle continue segnalazioni di danno da parte dei territori della Provincia di Avellino.

Notifica AGROCEPI Avellino: AGROCEPI Avellino. Lettera inviata al Presidente della Provincia di Avellino e della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro in merito alla crisi di produzione che ha colpito l’annata di nocciole del 2021.

