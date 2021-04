Il razzismo è un male per la società. Dobbiamo tutti imparare a rispettarci

di Giuseppe Rinaldi – Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercogliano – C. Guadagni Cimitile (Na)

Il razzismo è un fenomeno molto diffuso. Si tratta di un pregiudizio verso persone con caratteristiche diverse dalle altre. Un bambino non nasce razzista ma viene educato dai suoi genitori ma anche dalla società in cui vive. Il razzismo spesso viene diffuso dagli organi di stampa e mediatici in quanto delle volte si fa passare la notizia che gli immigrati siano delle persone poco affidabili. Per questo il più delle volte è sbagliato fare differenze di etnia tra persone di diversi paesi. Siamo tutti uguali e dobbiamo rispettarci come se fossimo tutti membri di una grande famiglia.

