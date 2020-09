Il risveglio di Partenope: la campionessa napoletana Mariafelicia Carraturo presenta il suo libro e sostiene l’Aido

Venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 19:30, presso “Il Moera” ad Avella (AV), si svolgerà la presentazione del libro “Il risveglio di Partenope”, a cura dell’autrice Mariafelicia Carraturo. L’evento è a scopo benefico ed è promosso dall’Associazione A.I.D.O.

Interverranno il Presidente AIDO Avellino, Giovanni Spiniello e il Presidente AIDO Gruppo Nola – Cimitile, Felice Peluso; moderatrice dell’evento sarà la Dott.ssa Francesca Grassi. Nel corso della serata si terranno l’esibizione musicale del duo Rainone – Chiacchio e la lettura dei brani dell’attore Gennaro Caliendo.

A.I.D.O. è l’Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule, che da oltre 45 anni promuove la cultura della donazione in Italia e raccoglie dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione. L’associazione, fondata il 26 febbraio del 1973, opera sul territorio nazionale attraverso consigli regionali, sezioni provinciali e gruppi comunali.

L’autrice del libro, Mariafelicia Carraturo, è campionessa mondiale di apnea in assetto variabile. Nel suo libro ripercorre alcuni tratti della sua vita ed esorta al cambiamento, considerandolo “difficile ed unica via per l’evoluzione personale di ognuno di noi”. Da tempo è vicina all’Associazione AIDO, di cui sostiene la causa.

La partecipazione all’evento sarà limitata ed esclusivamente su invito nel rispetto e nell’osservanza delle misure di contenimento Covid – 19 vigenti.

Si ringrazia l’azienda agricola “Il Moera” per l’ospitalità e la disponibilità riservate.

