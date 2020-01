Il Salotto “Tina Piccolo” ricorda Aldo Riva tra infinite emozioni

🔊 Ascolta l'articolo

Il Salotto “Tina Piccolo” di martedì scorso 21 gennaio svoltosi in via Rossini di Pomigliano d’Arco, è stato un evento eccezionale, con il ricordo dell’attore, cantante e regista Aldo Riva.

Presente la compagna, bravissima cantante ed attrice Rita Siani che ha fatto emozionare intensamente tutti. Il presentatore e giornalista Giuseppe Nappa che è stato il suo pupillo ci ha svelato diversi aneddoti su Aldo e la grande amicizia con Mario Merola: Piazzetta Merola era una trasmissione televisiva seguitissima con tanti nomi famosi e canzoni indimenticabili.

Aldo Riva con la sua Rita amavano il Salotto e rendevano tutti felici con i loro successi internazionali. La bella ed emozionata Rita Siani alla quale spesso venivano le lacrime agli occhi, ha cantato le melodie che piacevano al suo amato compagno, e tutti i partecipanti al Salotto si sono ritrovati immersi in un mare di emozioni e rimpianti.

Anche il presentatore si è ritrovato il pianto in gola ed è stato applaudito, con grande affetto e simpatia e anche Tina Piccolo è stata presa da una indescrivibile commozione. Premiati Aldo Riva alla memoria e la grande Rita per la loro inconfondibile arte.

Dopo c’è stato un momento dedicato alla poesia con Adamo Selene che ha scritto, per l’occasione, una bellissima lirica per Riva, applaudito ed emozionato. Ha declamato due poesie il poeta Riccardo Beraldo, sempre con gentilezza e passione.

Non è mancato il bel discorso in francese di Lello Castiello che coinvolge tutti col suo discorso profondo. Ha declamato Tina Piccolo una poesia molto applaudita “Attiente ‘e ccriature” che prende in esame la crisi della famiglia in questo tempo difficile e materialistico.

Hanno cantato bellissime canzoni di successo il regista Lele Manna, sempre in gamba, e la vulcanica Nunzia Ferri. Motivi napoletani indimenticabili hanno regalato gioia e speranza in un mondo migliore.

Tutti premiati con libri e i classici medaglioni del Salotto e un abbraccio sincero ha unito tutti i presenti, dando appuntamento alla prossima settimana.

